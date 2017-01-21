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Radiohead Tour 2017
 
 

The Radiohead tour is shaping with shows already on the books for 2017 with confirmed nine USA headline shows plus their headlining gig at Coachella 2017. Radiohead tickets go on sale starting Jan. 20th. Tickets are limited to 4 per order.

 

 

 

Radiohead Tour 2017 News

Stay up to date on the latest Radiohead tour 2017 news FIND OUT MORE >

 

 

Radiohead Tour 2017 Videos


Check back for Radiohead videos from the 2017 tour as the year goes on.

Watch a video by clicking on a title below:

Click to Play Radiohead Tour at Outside Lands

 

 

Radiohead Tour Dates

March 30 - American Airlines Arena - Miami, FL, USA
Radiohead Tickets 2017

April 1 - Philips Arena - Atlanta, GA, USA
Radiohead Tickets 2017

April 3 - Smoothie King Center - New Orleans, LA, USA
Radiohead Tickets 2017

April 5 - Sprint Center - Kansas City, MO, USA
Radiohead Tickets 2017

April 8 - Key Arena - Seattle, WA, USA
Radiohead Tickets 2017

April 9 - Moda Center - Portland, OR, USA
Radiohead Tickets 2017

April 11 - Santa Barbara Bowl - Santa Barbara, CA, USA* Tickets limited to 2 per order
Radiohead Tickets 2017

April 14 - Coachella Valley Music & Arts Festival - Indio, CA, USA
Radiohead Tickets 2017

April 17 - Greek Theatre - Berkeley, CA, USA
Radiohead Tickets 2017

April 18 - Greek Theatre - Berkeley, CA, USA
Radiohead Tickets 2017

April 21 - Coachella Valley Music & Arts Festival - Indio, CA, USA

Radiohead Tickets 2017

 

 

 

Radiohead Tour Dates 2017

Radiohead Tour Dates 2017

The Radiohead tour will play some shows and festival dates in the USA in March and April

 
 
 
 
 
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