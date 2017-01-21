March 30 - American Airlines Arena - Miami, FL, USA
April 1 - Philips Arena - Atlanta, GA, USA
April 3 - Smoothie King Center - New Orleans, LA, USA
April 5 - Sprint Center - Kansas City, MO, USA
April 8 - Key Arena - Seattle, WA, USA
April 9 - Moda Center - Portland, OR, USA
April 11 - Santa Barbara Bowl - Santa Barbara, CA, USA* Tickets limited to 2 per order
April 14 - Coachella Valley Music & Arts Festival - Indio, CA, USA
April 17 - Greek Theatre - Berkeley, CA, USA
April 18 - Greek Theatre - Berkeley, CA, USA
April 21 - Coachella Valley Music & Arts Festival - Indio, CA, USA
Radiohead Tour Dates 2017
The Radiohead tour will play some shows and festival dates in the USA in March and April