Apple’s Vision Pro Just Got a Big Upgrade—And Yes, AI Is in the Mix Duis eleifend lectus erat, sollicitudin euismod dui mollis et. Nullam et orci et nisi iaculis ornare. Nullam consectetur nunc at diam placerat, quis pulvinar purus sagittis. Etiam non ullamcorper turpis, sit amet tempor tortor. Also try: